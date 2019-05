Si jamais je me retrouve dans la même situation que Jocelyne Lizotte, je veux mourir, mais je ne veux pas que Manon se retrouve en prison.

Alors, avec ce qu’on vient tous de constater dans le dossier de Michel Cadotte, peut-on faire un ou quelques pas en avant dans ces cas d’acharnement, d’insistance auprès de grands malades dont la vie est finie et ne sera désormais meublée que de souffrances, d’humiliation et d’une perte totale de dignité ? Ma mère, la belle Angèla, femme d’une lucidité et d’une intelligence supérieure, avait écrit une lettre en 1988 dans laquelle elle nous suppliait de ne jamais insister, de ne jamais nous acharner si jamais elle se retrouvait dans une condition diminuée. On l’a écoutée.

Il y a deux ans, lorsqu’elle a fait, à 89 ans, cette violente chute dans son appartement qui l’a conduite à l’urgence et, fatalement, dans un état presque végétatif, on a regardé la médecin dans les yeux et on lui a posé une question très courte : « Docteure, si c’était votre mère ? » Regardant le sol, elle a répondu ceci : « Elle ne sera plus jamais ce qu’elle était. »

SA DEMANDE

Nous, les trois frères, on a écouté notre maman. Pas d’acharnement. Elle était tellement belle, si brillante, tellement fière et si digne. Je nous revois, nous, ses trois grands garçons, pleurant au bout du lit. Oui, nous avons demandé à la médecine de la laisser partir en exigeant toutefois une médication nous garantissant qu’elle ne souffrirait même pas une seule seconde. On nous l’a juré.

Le lendemain, en pleine nuit, je suis même allé à l’hôpital pour m’assurer que les doses de morphine étaient ponctuelles et qu’Angèla dormait sans aucun malaise. Elle est décédée 24 heures plus tard.

À CORRIGER

Monsieur Cadotte, la loi nous interdit d’approuver ce que vous avez fait. L’amour, la compassion et la vraie vie, c’est autre chose.

Allez en prison et reposez-vous. Vous avez été un aidant naturel extraordinaire. Vous avez eu un procès épouvantable. Vivez Monsieur.

Et nous, comme société, on doit faire que cela ne se reproduise plus. Comme ça, Manon n’ira pas en prison.

Je ne sais pas pourquoi, mais je n’ai pas de gag aujourd’hui.