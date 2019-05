[PHOTOS] Un coureur-aveugle de 83 ans motive la jeunesse au sport

Un coureur-aveugle de Québec qui est sur le point de célébrer son 83e anniversaire est un véritable exemple de persévérance, alors qu’il est venu encourager de jeunes participants au Marathon de la Jeunesse Québecor.

Jean Bouchard, qui a perdu la vue à l’âge de 23 ans, devait participer à la course avec les 900 jeunes – âgés entre 10 et 12 ans – mais une vilaine blessure au mollet survenue en début de semaine a changé les plans.

Photo Didier Debusschère

Mais l’octogénaire au sourire contagieux s’est tout de même rendu à l’activité afin de supporter les jeunes.

«C’est très important. Franchement, je suis fier que les jeunes courent pour garder la forme. C’est une belle activité pour la santé morale et mentale», indique-t-il.

Photo Didier Debusschère

M. Bouchard était l’invité d’honneur de cette course et est l’un des coureurs les plus âgés de Québec. Il participe également à Générations Sportives, un projet qui permet à des aînés actifs de 60 ans et plus d’encourager les jeunes à bouger, dans le cadre de rencontres sportives intergénérationnelles, organisées par Motivaction Jeunesse.

Coureur aguerri depuis 1973, M. Bouchard ne s’est jamais découragé, malgré son handicap. L’homme a perdu la vue à la suite d’une rétinite pigmentaire. Souffrant de surdité dès la naissance, il a commencé à parler à l’âge de 10 ans. Aujourd’hui, un appareil auditif lui permet d’entendre.

Photo Didier Debusschère

«J’ai un accompagnateur qui court avec moi et ma femme s’occupe de moi 24h par jour», lance-t-il, pour expliquer comment il parvient à courir malgré sa limitation.

Lorsqu’il n’est pas blessé, il s’adonne régulièrement à la course. Difficile de croire qu’il soufflera bientôt 83 bougies. «J’ai un bon régime de vie», fait-il valoir.

Photo Didier Debusschère

Luc Richer, fondateur de Motivaction Jeunesse, estime que M. Bouchard a beaucoup à apprendre aux jeunes et se dit très fier d’avoir un tel ambassadeur pour promouvoir la persévérance.

«Cet homme est devenu aveugle à 23 ans. Il a perdu son emploi et il lui est arrivé beaucoup de choses. La course à pied lui a redonné vie», partage M. Richer.