Redécouvrir le muscadet en cinq vins

Quand j’étais petit, mes parents buvaient toujours du muscadet avec les huîtres, une habitude qui s’est malheureusement perdue.

Quand on y regoûte, on s’explique mal de ne pas en boire plus souvent. Le melon de bourgogne, seul cépage autorisé de cette appellation située en Loire-Atlantique, peut en effet donner des vins impressionnants. Par son caractère salin, sa droiture, sa richesse contenue et sa buvabilité, il peut faire penser au chablis. Lorsqu’il profite d’un élevage prolongé sur lie, il donne des vins encore plus étoffés, moins vifs, plus amples et dotés d’un potentiel de garde surprenant.

La région a beaucoup progressé ces dernières années. De trois sous-appellations régionales basées sur le principe de « cru » – Clisson, Gorge et Pallet – reconnues en 2011, on est aujourd’hui passé à sept avec trois autres en cours d’autorisation.

Certes, les quelque 500 vignerons sur l’appellation couvrant environ 9000 hectares n’ont pas tous la réputation des meilleurs (surveillez les vins de Joe Landron, Frédéric Niger ou Jérôme Bretaudeau, pour ne nommer que les plus recherchés), mais le niveau qualitatif ne cesse de croître et le rapport qualité/prix est indéniable. Bonne nouvelle : le choix à la SAQ a explosé avec plus d’une quarantaine de vins proposés, mais ceux-ci s’envolent souvent rapidement. Soyez vigilants !

La Sablette 2018, Marcel Martin, Muscadet-Sèvre et Maine

Une des plus anciennes références à la SAQ, La Sablette reste indémodable. Ça s’explique dans le verre : agréable, salivant, iodé, tranchant, mais jamais agressant. Le vin est simple, il n’en demeure pas moins étonnant. Des milliers de bouteilles produites avec un niveau qualitatif remarquable. À servir bien frais avec les huîtres.

France 12 % | 1,7 g/l | 15,30 $

★★ ½ | $ ½

Code SAQ : 134445

Le Voyage Extraordinaire 2018, Famille Lieubeau, Muscadet

Autre nom à retenir que la famille Lieubeau qui a joué un rôle important dans la reconnaissance des « crus » du muscadet, notamment Château-Thébaud et Clisson. Cette cuvée Voyage Extraordinaire est une belle introduction à la gamme élargie de vins élaborés par la famille. C’est salin, droit avec une bonne amplitude. Des notes de citron et de pomme verte. C’est facile, très rafraîchissant et vendu à bon prix.

France 12 % | 1,9 g/l | 17,05 $

★★ ½ | $$

Code SAQ : 13312679

Schistes 2018, Domaine de l’Écu, Muscadet-Sèvre et Maine

Nouvelle cuvée « classique » proposée par Frédéric Niger, qui a repris en 2010 ce domaine passé en bio dès 1975 et en biodynamie il y a plus de 20 ans. En comparaison avec les cuvées Granit et Orthogneiss qui servent à exprimer les variantes géologiques des vignes, le vin paraît plus vif tout en conservant un fruité éclatant et une étonnante profondeur. Des tonalités d’agrumes, de fleur et d’iode. Tout simplement délicieux et un rapport qualité/prix/plaisir exceptionnel.

France 12 % | 2,7 g/l | 20,00 $

★★★ ½ | $$

Code SAQ : 13807102

L’Ancestrale 2014, Château du Coing, Monnières-Saint-Fiacre/Muscadet-Sèvre et Maine

Productrice sur trois domaines, Véronique Günther-Chéreau nous propose ici une cuvée parcellaire issue du Château du Coing sur le « cru » Monnières-Saint-Fiacre. Élevé 55 mois sur lies fines, il en ressort un blanc légèrement doré au nez puissant de fleur, d’abricot, de thé vert et de menthol. La bouche est ample, caressante, tout en montrant une vive acidité. Un vin de gastronomie.

France 12 % | 1,5 g/l | 25,50 $

★★★ ½ | $$ ½

Code SAQ : 13846902

Clos des Tabardières 2012, Poiron-Dabin, Château-Thébaud/Muscadet-Sèvre et Maine

Le parfait exemple du muscadet ­possédant les aptitudes pour bien vieillir. Issu du « cru » ­Château-Thébaud, le vin est élevé plus de 50 mois sur lies fines. Parfums engageants de coquillage, de miel, de poire, de fumée et d’agrumes confits. Matière en bouche nourrie et structurée par une acidité fine et énergique. Longue finale saline et citronnée. Il fera merveille avec le homard.

France 12 % | 2,1 g/l | 26,60 $

★★ ½ | $$

Code SAQ : 13473915

