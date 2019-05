Cette salade asiatique a tout pour elle. Colorée, croquante, rapide à préparer et végé. Elle peut aussi bien servir de lunch que de souper pressé. Je parie qu’elle deviendra vite la recette incontournable de votre été.

Ingrédients

Portions : 6 | Préparation : 6 min 30 s | Cuisson : 1 min 30 s

¼ tasse de vinaigre de riz

¼ tasse de sauce chili thaïe sucrée

1 c. à thé d’huile de sésame grillé

2 limes

½ chou nappa moyen

1 poivron rouge

2 carottes

2 tasses de pois mange-tout ou pois sucrés (sugar snap)

1 tasse de coriandre fraîche

2 paquets de 200 g de nouilles udon précuites

1 sac de 500 g d’edamames (fèves de soya) surgelés

½ tasse de noix de cajou naturelles

Préparation

1. Porter une grande casserole d’eau à ébullition.

2. Dans un grand bol de service, mélanger le vinaigre de riz, la sauce chili thaïe et l’huile de sésame. Au-dessus du bol, presser les limes.

3. Préparer les légumes et les incorporer à la vinaigrette au fur et à mesure : trancher le chou (environ 2 tasses), couper le poivron en fines lanières, peler les carottes sur le sens de la longueur à l’aide d’un économe (éplucheur à légumes) pour former des rubans, couper les pois en biseau et hacher la coriandre.

4. Cuire les nouilles udon et les edamames dans l’eau bouillante 1 minute 30 secondes. Égoutter et rincer pour arrêter la cuisson. Déposer dans le bol et mélanger.

5. Hacher les noix de cajou et les répartir sur la salade. Servir.

Valeurs nutritives

Calories 354

Protéines 18 g

Lipides 12 g

Glucides 48 g

Fibres 7 g

Sodium 204 mg

Note

Se conserve 5 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.

