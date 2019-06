Simoneau et Holzner au-delà des 90 points pour une première fois

(Sportcom) – Une médaille d’argent et une de bronze, c’est bien, mais un record en plus, c’est mieux! Vendredi soir, aux Séries mondiales de natation artistique de Québec, Jacqueline Simoneau (Montréal) et Claudia Holzner (Kirkland) ont terminé deuxièmes à la compétition par équipe libre et troisièmes au duo libre, en plus d’avoir réalisé un pointage record (90,1000) à cette épreuve.

«C’est la première fois que nous avons une note au-dessus de 90 points, alors nous sommes super contentes!», a lancé d’emblée de jeu Jacqueline Simoneau.

Holzner a été très émue au dévoilement des notes, car il s’agissait d’une première pour elle, contrairement à Simoneau.

«Elle était très émotive et je me souviens aussi de mon premier 90 points en duo et c’était très spécial», a poursuivi Simoneau qui avait atteint cette marque en compagnie de son ancienne partenaire Karine Thomas.

«C’est toujours un moment que tu vas te souvenir pendant toute ta carrière. C’était vraiment cool d’avoir aussi vécu ça avec Claudia et avec la foule dont on sentait toute l’énergie!»

Les Chinoises Xuechen Huang et Wenyan Sun ont terminé premières (94, 5667) et les Japonaises Yukiko Inui et Megumu Yoshida deuxièmes (92,9667).

Les Canadiennes ont exécuté plusieurs manœuvres rapides avec leurs jambes, la tête sous l’eau, le tout pendant de longues secondes.

«Nous nageons collées et connectées pour que les gens ne sachent pas qui est qui. Pas beaucoup de gens pourraient apprendre cette chorégraphie, car il faut vraiment être connectée avec sa partenaire, en plus d’avoir une bonne chimie pour réaliser ces mouvements. Ce sont des mouvements jamais vus sur la scène internationale, alors c’est le fun pour nous de les montrer à tous.»

Simoneau et Holzner étaient de retour dans la piscine plus tard en soirée en compagnie d’Andrée-Anne Côté (Saint-Georges), Camille Fiola-Dion (Rimouski), Rebecca Harrower (Kirkland), Audrey Joly (Saint-Eustache), Emily Armstrong et Halle Pratt afin de prendre part au programme libre de la compétition par équipe.

La Chine n’a pas été inquiétée par ses adversaires avec une impressionnante récolte de 95,3667 points pour finir devant le Canada (89,9333 points) et la Hongrie (77,4333 points).

Les Séries mondiales de natation artistique de Québec se concluront samedi.