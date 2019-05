[VIDÉO] Visite rare: un épaulard sautant observé dans le Saint-Laurent

Un épaulard, aussi appelé orque, a été filmé en pleine action au large entre la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, une observation exceptionnelle dans le Saint-Laurent. Deux autres épaulards ont aussi été vus en Gaspésie quelques jours avant.

Un pêcheur qui se trouvait dans le banc Bradelle, au large entre l’île Bonaventure et Cap-Aux-Meules a capté des images de l’épaulard qui saute à maintes reprises, le 26 mai dernier. On peut le voir faire des sauts, puis des claquements de queue.

Selon le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), les raisons de ce manège sont mystérieuses. Il pourrait agir ainsi pour communiquer sur de longues distances, s’entraîner physiquement, intimider des adversaires ou effrayer des proies pour les manger. L’épaulard pourrait aussi être en train de jouer, tout simplement.

Les observations d’orques sont plutôt rares ici, ce qui rend cette vidéo exceptionnelle. D’autant plus qu’un adulte et un jeune épaulard ont été vus au large de Grande-Vallée, en Gaspésie, trois jours avant.

Des épaulards n’avaient été observés qu’une vingtaine de fois depuis les années 1980 dans le golfe et l’estuaire du Saint-Laurent.

Selon Baleines en direct, l’épaulard mange des poissons et des calmars, mais aussi des requins, des grands rorquals et des cachalots. Il peut même manger des chevreuils et des orignaux qu’il capture lorsque ceux-ci traversent des chenaux à la nage. Le nom de l’espèce en anglais est «killer whale».