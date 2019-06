MAROIS, Nicole



À Montréal, le samedi 9 mars 2019 est décédée, à l'âge de 78 ans, Nicole Marois, fille de feu Berthe Goyer et de feu Joseph Marois et soeur de feu Suzanne Marois.Elle a quitté ce monde dans les bras remplis d'amour d'André Martin et de ses nièces.Outre son ex-époux Monsieur Martin, elle laisse dans le deuil ses nièces Dominique et Brigitte Depatie qui se souviendront de Nicole avec beaucoup de tendresse et d'empathie ainsi que parents et amis.Selon les volontés de la famille, une cérémonie privée aura lieu ultérieurement.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Jean-De-La-Lande (CSSS Jeanne-Mance) pour les bons soins prodigués.