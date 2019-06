ST-AMANT, Henri-Émile



À l'hôpital Cité de la Santé de Laval, le 27 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Henri-Émile St-Amant, fils de feu Louis-Ernest St-Amant et de feu Emma Chabot. Il était l'époux de feu Simone L'Heureux.M. St-Amant laisse dans le deuil ses enfants Serge, Lise (Michel Beausoleil) et Luc ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera à la310 RUE ST-GEORGESWINDSOR, QCle lundi 3 juin 2019 de 12h à 15h. Suivront les funérailles en l'église Saint-Philippe de Windsor à 15h. Inhumation au cimetière de la paroisse.La famille désire remercier le personnel de la Résidence Luciole de Laval pour les bons soins prodigués à leur père.