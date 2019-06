NARCISI, Adina (née Aristeo)



À Montréal, le jeudi 30 mai 2019 est décédée, à l'âge de 92 ans, Adina Aristeo Narcisi, épouse de feu Venturino Narcisi.Elle laisse dans le deuil ses enfants Bruno et Franco Narcisi, ses belles-filles Antonietta Cardone et Luciana Melucci, ses petits-enfants Ada (Rudy), Franco Jr. (Ioanna), Emanuela (Emanuele), Riccardo (Karina) et Adriano, ses arrière-petits-enfants Siena Caterina, Eva, Massimiliano, Franco III, Gianmatteo, sa soeur Ilda, ainsi que son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 2 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Les funérailles seront célébrées le lundi 3 juin 2019, à 10h en l'église Notre-Dame-de-Pompei et de là au Cimetière de Laval, 5505 bas St-François.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies mentales seraient appréciés.