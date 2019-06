THÉORÊT, Thérèse



À LaSalle, le 24 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Théorêt, épouse de feu M. Roger Asselin.Elle laisse dans le deuil ses filles Nicole, Suzanne (Agostino), Johanne (Raymond), Carole et Diane (Jean), ses petits-enfants Christopher, Sébastian, Amélie, Anik, David, Angie, Stéphanie, Sarah, Isabelle, Josée, Sabrina, Marc, Yann, Josée, Gabriel, Patrice, Jonathan, Alexandre et Mélissa, ses arrières-petits-enfants Mélodie, Liam, Léonard, Simone, Yasmina, Camilla, Layla, Lucas, Lexis, Nikola, Nathan, Félicia, Delphine, Alicia et Juliette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 juin 2019 de 14h à 18h, suivi des funérailles à 18h, au complexeLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de LaSalle pour leur bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation maladies du coeur, serait apprécié en sa mémoire.