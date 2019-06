BOURGUIGNON, Jean



À l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, est décédé le jeudi 23 mai 2019, à l'âge vénérable de 95 ans et 11 mois, M. Jean Bourguignon, fils de feu Émile et feu Blanche Daoust.Il laisse dans le deuil sa femme Aline Ladouceur, ses enfants Alain (Suzanne Lajeunesse), Danielle (Pierre-Marie Dubois) et Claude (Marlène Monette), ses cinq petits-enfants et sept arrière-petits-enfants, ses soeurs Lise (feu Charles McDuff), Paulette (feu Pierre Blondin) et Andrée (Robert Brodeur).La famille recevra les condoléances le vendredi 7 juin de 11h à 16h au Centre récréatif et communautaire de la ville de Saint-Colomban situé au 323 Montée de l'Église (J5K 2H8) à proximité du cimetière où l'urne funéraire sera inhumée à 13h.