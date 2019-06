DESPATIS (Gingras), Monique



À Montréal, le 23 mai 2019, est décédée Mme Monique Gingras, à l'âge de 83 ans et 6 mois. Native de St-Jérôme, elle était la fille de feu Raoul Gingras et feu Eva Boivin, l'épouse de feu Claude Despatis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Carole), Richard (Chantale), Sylvie (feu Jean-Pierre), Chantal (Pierre), Stéphane (Carole), ses petits-enfants Catherine, Amélie, Magalie, Olivier, Océanne et leurs conjoints(e), ses soeurs Jeannette Gingras et Claudette Gingras, ses belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'Institut de Cardiologie ainsi que l'Hôpital régional St-Jérôme du 4e étage pour leur professionnalisme envers Mme Despatis.Mme Monique Gingras Despatis sera exposée le vendredi 7 juin 2019 de 13h à 16h et 18h à 21h ainsi que le samedi 8 juin 2019 dès 11h à la:DESROSIERS & FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le samedi 8 juin 2019 à 14h en l'église Ste-Paule de la paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme, QC J7Z 5M5).Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC et/ou à la Fondation de l'Hôpital régional de St-Jérôme.coeuretavc.ca/donsfondation@cdsj.org