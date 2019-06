BÉLAND JOBIN, Claire



À l'hôpital de l'Annonciation, le 10 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Béland Jobin.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Yves et Luc, ses petits-fils Éric et Stéphane Jobin, ses arrière-petits-enfants et sa grande amie Manon, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 juin à compter de 10h30 en l'église de Saint-Jovite située au 940 rue de St-Jovite, Mont-tremblant.Les funérailles seront célébrées le même jour à 11h.La famille aimerait remercier spécialement toute l'équipe du 6ième étage et l'unité de Médecine de l'hôpital de l'Annonciation pour les bons soins procurés à Mme Béland Jobin.