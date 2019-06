DESROCHES, Jean



À Montréal, le 17 avril 2019, est décédé M. Jean Desroches, époux de feu Mme Louise Anne Cossette.Il laisse dans le deuil ses filles Delphine et Madeline, ses soeurs Vivianne (André) et Diane (Jacques), ses frères feu Yvan, feu Michel (Marie), Stéphane (Nathalie) et François (Lyne), ses belles-soeurs et ses beaux-frères, ses nombreux neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le samedi 8 juin 2019 dès 13h. Une cérémonie commémorative aura lieu au salon même à 16h.