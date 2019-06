ST-JEAN (Turcotte), Clairette



Le 25 mai 2019, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Clairette Turcotte, épouse de M. Denis St-Jean.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Lorraine (André), Pierre, Suzanne (Robin) et Normand (Karine), ses petits-enfants Patrick (Annabelle), Frédéric (Annie), Joëlle (Olivier), Jocelyn et Pascale (Xavier), ses arrière-petits-enfants Lauriane, Charlotte, Denis, Émil et Rose, sa soeur Carmen, sa belle-soeur Juliette ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléancesà laLes funérailles seront célébrées le samedi 8 juin 2019 à 12h en la chapelle de la résidence funéraire St-Hubert.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.