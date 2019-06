DÉSAUTELS, Auguste



Au centre d'hébergement de La Prairie, le 16 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Auguste Désautels, de St-Jean-sur-Richelieu, conjoint de feu Mme Solange Boyer.Il laisse dans le deuil ses enfants Lynda, Johanne (Michel), Pierre (Johanne), Sylvain Leboeuf (Maria-Teresa) et Elisabeth Leboeuf (Luc), ses sept petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :ST-CONSTANTTÉL : 450-632-1515WWW.POISSANTETFILS.CALa famille y accueillera parents et amis le samedi 8 juin 2019 de 13h à 16h. Une célébration d'adieu aura lieu à 16h en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don aux soins palliatifs de la Fondation Anna-Laberge ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.