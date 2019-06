BÉGIN, Yvon E.



À Terrebonne (Lachenaie), le mardi 21 mai 2019 est décédé, à l'âge de 85 ans, le Lcol Yvon E. Bégin, époux de Madame Ruth Frigon.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses enfants France (feu Gérald White) et Guy P. (France Paillé), ses petits-enfants Kévin, Sabrina (Emmanuel), Jonathan (Marie-Pier) et Maryse (Sébastien), ses frères et soeurs feu Paul (Colette), Yvette (feu Claude), André (Florence), feu Jean-Marc (Gabrielle), feu Jean-Marcel (feu Nicole), Robert (Pauline) et Pierre (Doris), ses beaux-frères et belles-soeurs feu Yolande, feu Huguette, feu Jeannine, feu Madeleine (Maurice), Ghislaine (Serge), feu Colette, Jacques (Lise) et Denis (feu Raymonde) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins(es) et amis (es).La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 8 juin 2019 de 10h à 14h.Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don en sa mémoire à la Fondation Albatros.