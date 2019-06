FELX, Fleurette



À Longueuil, le 26 mai 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Fleurette Felx.Elle laisse dans le deuil ses frères Rejent et André-Jean, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le dimanche 9 juin 2019 à partir de 13h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.