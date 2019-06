CAYER, Jean-Paul



Le 29 mai 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Paul Cayer.Il laisse dans le deuil ses enfants Geneviève (Eric), Julie (Martin) et Sébastien, ses petits-enfants Olivier, Alexandre, Elisabeth, William et Sophia, sa conjointe Pierrette et ses enfants Louise, Michel et François, ainsi que parents et amis.Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée dans l'intimité de sa famille.Un don à la Fondation de l'Hôpital Charles Lemoyne, en remerciement des soins qu'il a reçus est souhaité au lieu de fleurs.www.dignitequebec.com