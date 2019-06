ALARIE, Réjean



De Ste-Anne-des-Plaines, le 30 mai 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Réjean Alarie, fondateur des Goudrons du Québec.Il laisse dans le deuil son épouse Micheline Labelle, ses enfants Patrick (Andréa) et Karine (Marc), ses petits-enfants Océane, Jade, Maïka, Noémie, Samuel et Marianne, ses frères Robert (Jocelyne), Marcel (Louise), Raymond (Nicole), Yvon (Denise) et Yves (Line), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Le défunt sera exposé le vendredi 7 juin de 14:00 à 17:00 et de 19:00 à 22:00 ainsi que le samedi 8 juin de 9:00 à 10:30 à la :STE-ANNE-DES-PLAINESTél. 450 478-1910 Téléc. 450 478-3373info@maisonfunerairegroulx.comLes funérailles seront célébrées le samedi 8 juin en la paroisse Ste-Anne.