LALANCETTE, Marthe (née D'Amours)

LALANCETTE, Marthe

À Longueuil, le 26 mai 2019, à l’âge de 82 ans, est décédée Madame Marthe Lalancette (née D’Amours).Elle laisse dans le deuil son époux Jean Lalancette, ses enfants Elaine et Caroline (Normand), ses petits-enfants adorés Gabriel, Laurianne et Alexis, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 juin de 10h30 à 14h au complexe funéraire:Une célébration commémorative sera célébrée le même jour à 14h à la chapelle du complexe funéraire.La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.