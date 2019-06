MARTEL, Luce



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Luce Martel, survenu à Montréal, le dimanche 26 mai 2019, à l'âge de 67 ans. Elle était la fille de feu M. Lucien Martel et feu Mme Jeannine Durocher.Elle laisse dans le deuil ses enfants Geneviève (Martin Chabot) et Philippe, son petit-fils Lucien, son ami Paul, ses cinq frères et leurs conjointes, ainsi que des proches parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:le vendredi 7 juin 2019 de 17h30 à 22h et le samedi 8 juin 2019 de 9h à 11h. Une cérémonie suivra dès 11h en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don en son honneur à l'une de ces trois fondations: Société de recherche sur le cancer, Équiterre (environnement) ou la Fondation Gracia