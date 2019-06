MONETTE, Guy



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 25 avril 2019, est décédé à l'âge de 91 ans, monsieur Guy Monette, époux de feu Carmen Lemay.Il laisse dans le deuil son amie de coeur Mme Jeannette Gauthier Hains, ses enfants France (Christian St-Louis), Claire (Léonard Gendreau), Michel (Claudette Ouellet) et Denise (Daniel Brisson), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 juin 2019, de 13h30 à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 8 juin 2019, de 9h à 10h30 à laUne cérémonie aura lieu le samedi 8 juin à 10h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Amputés de guerre.