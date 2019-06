MASSE, Gaëtan



À Châteauguay, le 22 mai 2019, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Gaëtan Masse, époux de feu Mme Lucienne Desparois.Il laisse dans le deuil ses enfants André et Pierre (Elisabeth Lapierre), ses petits-enfants Étienne, Thierry, Anne-Emmanuelle, Geneviève et Stéphanellie, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Huguette et Jaqueline, sa belle-soeur Bernice ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 15 juin de 10h à midi au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com