BELLEFEUILLE, Claire



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Claire Bellefeuille à Longueuil, le dimanche 12 mai 2019, à l'âge de 65 ans. Elle était la fille de feu Robert Bellefeuille et feu Simone St-Arnaud.Elle laisse dans le deuil ses frères Denis (Marie-Claude) et Alain (Annie), sa nièce et filleule Audrey (Nicolas), son neveu Étienne (Sarah-Michèle), ses deux grandes amies de toujours qui ont veillé sur elle et l'ont accompagnée jusqu'à la fin, Claudine Du Paul et Lise Toupin, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à la :le dimanche 9 juin 2019, de 10h à 12h afin de se souvenir de Claire et lui dire un dernier au revoir.