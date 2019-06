DUMOULIN, Claire

(née Beauchamp)



Le 26 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Claire Beauchamp, épouse de monsieur Germain Dumoulin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants feu Denise, feu Jacques, Normand, Francine (Gilles), feu Yves (Mireille), Alain (Heather) et Denis, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Gisèle (Jean-Yves), son frère Roger (Murielle) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:SAINT-EUSTACHE, (450) 473-5934le samedi 8 juin de 10h à 12h. Une liturgie aura lieu ce même jour à 12h à la chapelle, suivie de l'inhumation au cimetière de Pointe-Calumet.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.