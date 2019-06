SURPRENANT (née St-Amand)



LuciennePaisiblement, au Centre Gertrude-Lafrance, le 30 mai 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Lucienne Surprenant, née St-Amand, épouse de feu Gilles Surprenant, demeurant à St-Alexandre.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Sylvie Mallette), Marie, Martine (Jean-Pierre Demers), André (Marie-Ève Deslauriers). Elle était aussi la mère de feu Hélène. Elle laisse également ses petits-enfants : Charlotte et Mathilde Surprenant, Jean-Philippe et Louis-Paul Carmel (Brigitte David); ses arrière-petits-enfants : Mila et Thomas Carmel; sa belle-soeur : Jeannette Santerre (feu Richard St-Amand), ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et amis.Mme Surprenant sera exposée le vendredi 7 juin 2019 de 19 à 22 heures et à compter de 9 heures le samedi 8 juin 2019 au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111La liturgie de la Parole sera célébrée à 11 heures au complexe.La famille désire remercier sincèrement tout le personnel du Centre Gertrude-Lafrance pour les bons soins prodigués à Mme Surprenant.En sa mémoire, des dons à la Fondation Santé seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au bureau du Complexe ou en ligne au www.fondationsante.comVos témoignages de sympathie peuvent être transmis via notre site web au : www.complexefuneraire.ca