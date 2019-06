CHIRAZ, Sergio



18 octobre 1929 - 25 mai 2019À Montréal, le samedi 25 mai, est décédé Sergio Chiraz, joueur de soccer pour l'équipe professionnelle de la "National Soccer League" à Montréal; Cantalia (entre 1959-1963).Il laisse dans le deuil son fils Robert (Carolyne), ses petits-enfants Ingrid (Nicolas), Karl (Vivian) et Sergio, sa soeur Emilia, sa belle-soeur Valeria, ses neveux et nièces dont ses nièces Sylvia et Elis en Croatie, autres parents et amis.Il est parti rejoindre sa mère Maria, son père Petrus et son frère Sylvio.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 9 juin dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée sur place à 16h.