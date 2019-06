Alex Barré-Boulet fier de son ami d'enfance

Lorsque Samuel Blais débarque sur la patinoire pour les Blues de St. Louis, son ami d’enfance Alex Barré-Boulet est certainement en train de le regarder sur son téléviseur.

Il existe un lien précieux entre les deux hommes, qui ont grandi ensemble dans le même quartier à Montmagny avant de devenir des hockeyeurs professionnels.

«On a commencé à jouer au hockey ensemble à 3 ou 4 ans», raconte Barré-Boulet à la chaîne TVA Sports.

«Je suis vraiment fier de lui, confie l’espoir du Lightning de Tampa Bay. Chaque fois qu’il joue, je suis dans mon salon et je ne manque pas une période.»

Barré-Boulet avoue qu’il ne reconnaît plus le joueur qui multipliait les montées à l’emporte-pièce à l’époque, au niveau atome BB.

«Je me souviens très que j’étais juste stationné à côté du filet et il faisait tout le travail. Je faisais juste mettre la rondelle dans le but et je célébrais comme si j’avais tout fait», se rappelle-t-il en riant.

«Dans le temps, il n’était pas comme [aujourd’hui]. Il était habitué à prendre la rondelle en arrière du but et d’aller la porter dans l’autre filet.»

Déjà au travail

L’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans la LHJMQ, a déjà commencé son entraînement estival à Châteauguay, avec une belle brochette de joueurs de la Ligue nationale (LNH).

«Je veux prendre de la vitesse encore et de la force physique pour être capable de graduer éventuellement dans la LNH, où les joueurs sont plus forts physiquement, explique-t-il. Je vais travailler fort là-dessus avec Marc Lambert, le préparateur physique du Lightning.»

Barré-Boulet était toutefois de retour à Montmagny, samedi, pour assister à un visionnement extérieur du troisième match de la finale de la coupe Stanley entre les Blues et les Bruins de Boston.