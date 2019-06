Aventures palpitantes dans l’univers d’Einstein

Auteur d’une quantité phénoménale de best-sellers – ses livres se sont vendus à des millions d’exemplaires à travers la planète –, l’Américain James Patterson prend la plume pour parler avec humour de l’univers du savant Albert Einstein dans une nouvelle série jeunesse, Max Einstein. Son but : intéresser les jeunes autant à la lecture qu’aux sciences.

L’imagination fertile de James Patterson s’est enflammée lorsqu’une proposition inattendue s’est présentée à son bureau.

«La société qui gère le patrimoine d’Albert Einstein, The Einstein Estate, souhaitait établir un partenariat avec un éditeur et un écrivain qui permettrait aux enfants, partout dans le monde, de se familiariser avec Albert Einstein et ses découvertes scientifiques», explique-t-il, en entrevue par courriel.

«Je pense que, étant des gens de la famille Einstein, ils sont brillants... et ils ont insisté pour que le livre soit divertissant. Autrement, les enfants ne le liront pas... Ils ont choisi d’établir un partenariat avec moi, et mon double littéraire du côté jeunesse, JIMMY Patterson, pour créer une série jeunesse pour les enfants de la fin de l’élémentaire. Nous voulions une série amusante pour les enfants d’aujourd’hui, à laquelle ils pourraient s’identifier.»

Une fille de 12 ans

Son personnage principal, Maxine Einstein, est une fille de 12 ans, extrêmement douée, qui vit avec ses amis sans-abri dans une écurie de Central Park, à New York.

Elle fréquente l’université, joue aux échecs avec un vieux monsieur et étudie les calculs d’Albert Einstein plutôt que jouer avec les jeunes de son âge.

«La proposition initiale parlait d’un personnage nommé Max Einstein, sans plus de détails. J’ai eu l’idée de faire un personnage féminin, et j’ai insisté, parce qu’à plusieurs endroits, même dans Silicon Valley, ce n’est pas facile pour les femmes de décrocher un emploi dans le domaine des sciences et des mathématiques. Je trouve important que les jeunes filles considèrent réellement ces emplois pour leur future carrière.»

Le roman, très drôle et rythmé, raconte les péripéties de Maxine, aux prises avec des vilains d’une organisation secrète qui veulent la kidnapper, justement parce qu’elle est très brillante.

La science

Ces aventures sont entrecoupées d’informations à caractère scientifique puisque Maxine, à 12 ans, étudie en sciences à l’Université de New York. La vulgarisation scientifique a donc fait partie du travail d’écrivain de James Patterson.

«La partie la plus difficile n’était pas seulement au niveau de la recherche, mais dans le fait que je voulais que le livre soit intéressant plutôt qu’ennuyant», note-t-il.

Son objectif d’écriture était clair. «En écrivant Max, je voulais faire pour la science ce que Harry Potter a fait pour la magie. J’espère que les enfants seront d’accord avec moi!»

James Patterson admire d’ailleurs la créativité d’Albert Einstein, et sa volonté de rendre le monde meilleur avec les sciences et avec ses inventions.

Alphabétisation

James Patterson est très impliqué dans la cause de l’alphabétisation.

«C’est ma cause la plus chère et sur laquelle je me concentre, et c’est aussi la raison pour laquelle j’écris. Nous avons accordé plus de 500 bourses d’études en éducation dans les universités américaines et je viens tout juste de renouveler ma campagne Scholastic Classroom Library pour 2019. Depuis que ce programme a été créé, nous avons remis 8,5 M$ en dons pour que les enseignants montent une bibliothèque dans leur classe.»

En plus de ses projets d’écriture, tant du côté jeunesse que du côté des adultes, James Patterson a du boulot du côté de Hollywood.

Mais il est particulièrement heureux d’annoncer que le deuxième tome de la série Max Einstein (Rebels with a cause) sortira en anglais en septembre.

■ James Patterson est auteur de nombreux best-sellers vendus à des millions d’exemplaires à travers le monde.

■ Ses nouveautés figurent aux premières places des palmarès des best-sellers du New York Times.

■ La série Max Einstein a reçu le sceau d’approbation de la Einstein Estate.

■ L’écrivain s’implique également auprès d’un organisme, Holiday Bonuses to Indie Booksellers, fournissant des bonus de 1 milliard $ aux libraires indépendants.

■ Il a aussi créé un programme, en Floride, pour doubler le taux d’alphabétisation auprès des jeunes de l’élémentaire.

Extrait

Photo courtoisie

«Neuf minutes plus tard, Max ressort à West 4th Street, sa station de métro. En vérifiant sa montre, elle constate que son retard est rattrapé. Des enfants jouent au baseball dans le square voisin. Leurs cartables gisent sur le bitume. Max s’interroge : jouer sur le chemin de l’école? Elle passe très peu de temps avec d’autres enfants de son âge et elle n’appartient pas au même monde. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Albert Einstein est sans doute son meilleur ami.»

– James Patterson, Max Einstein, Les Éditions Petit Homme