BENJAMIN, Marcel "Ben"



À Montréal, le mardi 21 mai 2019 est décédé, à l'âge de 87 ans, Marcel Benjamin.Il laisse dans le deuil ses soeurs Gilberte, Jeannine et Pauline, plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 9 juin 2019 de 14h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h directement au salon.