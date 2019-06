WALSH (Provencher), Yolande



À l'hôpital du Haut-Richelieu de St-Jean-sur-Richelieu, le 24 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Yolande Provencher, épouse de feu Félix Walsh, demeurant à Brossard.Elle laisse dans le deuil ses fils, Daniel (Nicole Doucet), Jean (Marie-Andrée Daigneault) et Patrick (Hélène Bock). Elle laisse également ses petits-enfants, Pierre-Luc, Sabrina et Jérôme, sa soeur Mme Huguette Provencher, ses belles-soeurs, Mme Cécile Walsh, Mme Monique Leclerc et Mme Louise Bariteau ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et amis.Mme Walsh sera exposée le samedi 8 juin à 10h au:COWANSVILLLE J2K 0L3Tél. 450 263-1212 www.desourdy.caLes funérailles auront lieu ce même samedi 8 juin à 15h en l'église Ste-Marie-Médiatrice de Brigham (306, ave Des Érables, Brigham J2K 4C7) suivies de l'inhumation au cimetière de Brigham.Des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer seraient appréciés. Formulaires disponibles au salon ou au www.alzheimer.ca/fr/Home