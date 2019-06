Basilique Notre-Dame de Guadalupe: plus populaire que notre oratoire

À Mexico, je suis allé cinq ou six fois. À trois reprises, j’ai visité cette basilique plus populaire que notre oratoire Saint-Joseph qui se targue de recevoir quelque deux millions de visiteurs par an. La principale basilique du Mexique en accueille jusqu’à dix fois plus ! Seules Notre-Dame de Paris et la Cité du Vatican attirent de plus grandes foules. Chaque fois, ça me fascine, de voir autant de jeunes Mexicains se recueillir à la messe. Imaginez-vous ce que la quête peut rapporter ! Une immense place publique avec écrans géants rediffusant la messe a été aménagée pour accommoder les débordements de foule, c’est vous dire !

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Sa construction commence en 1531, trois petites années avant l’arrivée de Jacques Cartier à Gaspé. Mais la vieille basilique s’enfonce dans la terre trop friable... En 1976, on érigeait un ­nouveau bâtiment, portant le même nom, à côté du premier. Les ­matériaux pour sa construction viennent de ­partout sur terre et, dès que vous y mettez le pied, les ­ecclésiastiques vous disent : « Les ­plafonds sont faits à ­partir de bois du ­Canada. Les ­verreries viennent de France. Les dentelles viennent de ­Belgique. Etc. » Pourtant, l’ancienne église demeure, malgré ses ­rhumatismes et son plancher ondulant : elle est ­toujours fréquentée, on y célèbre encore des messes.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Pourquoi un tel engouement pour ce lieu ? C’est la jonction entre ­l’ancienne ­religion précolombienne et le ­catholicisme qui s’impose à partir des Conquistadors. Le tout premier saint né en Amérique, Juan ­Diego ­Cuauhtlatoatzin, un converti, dit avoir vu une apparition de la Sainte Vierge sous la forme de Notre-Dame de ­Guadalupe... qui est ensuite devenue la sainte patronne du Mexique. Deux semaines avant Noël, c’est la fête ­liturgique de la sainte et, comme ­jamais le reste de l’année, il y a foule ici. J’imagine à peine la cohue de millions de fidèles. Célèbrent-ils des messes en rafale ?