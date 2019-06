Bien loin d’Amélie Poulain

Dix-huit ans après le succès phénoménal de la trame sonore du film Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Yann Tiersen est rendu ailleurs, très loin des mélodies ludiques qui en ont fait une star mondiale. Personne n’y a perdu au change, vendredi soir, au Palais Montcalm.

Le musicien français de 48 ans a servi un récital déstabilisant, mais d’une grande beauté, fondé en majeure partie sur les explorations sonores de son plus récent album, All, qui a occupé la moitié de ce concert présenté devant une salle comble.

Certes, Tiersen s’est fait rare dans la capitale et, de ce fait, il était légitime pour ses admirateurs d’espérer entendre quelques pièces rendues célèbres par le film de Jean-Pierre Jeunet. D’autant plus qu’à sa seule autre visite chez nous, en 2006, au Festival d’été, les chansons d’Amélie étaient absentes d’un concert livré à la seule guitare.

Il y en avait tout de même trois au programme, incidemment les seules à être accueillies par des exclamations d’approbation par le public. Si La dispute a été servie telle qu’on la connaît, les deux autres, dont Comptine d’un autre été, l’après-midi, livrée au clavecin, ont légèrement changé de couleurs musicales. Heureusement, sans que le plaisir de les retrouver ne soit gâché.

Éthérée

Il n’empêche que c’est lorsqu’il a été rejoint par sa femme Émilie et ses deux autres musiciens que Tiersen a été à son meilleur en prenant ceux qui ne le connaissaient que par ses trames sonores au cinéma à contrepied.

Accompagné des mêmes chants d’oiseaux et des bruits ambiants qu’il a enregistrés pour son plus récent album, sur l’île d’Ourssant, en Bretagne, le segment consacré aux onze pièces de All a plongé le Palais Montcalm dans une ambiance éthérée instituée par une judicieuse utilisation de différents claviers, la noblesse des percussions et de superbes harmonies vocales chantées en langue bretonne.

La douce voix aérienne de la femme de Tiersen a été une révélation, à l’instar du jeu intense du multi-instrumentiste lors des quelques occasions où il s’est élancé au violon. La vibrante interprétation par Tiersen de On The Wire lui a d’ailleurs valu la plus forte réaction de la soirée.

La dernière portion du concert a pour sa part pris un tournant frénétique, une transe complètement à l’opposé de la délicatesse qui se dégageait des rares moments où Tiersen s’est exécuté seul au piano.