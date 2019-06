SOPKO, Stephen



À l'Hôpital général de Montréal, le 24 mai 2019, est décédé Stephen Sopko, à l'âge de 78 ans, époux de Raymonde Boisclair et fils de feu John Sopko et de feu Mary Palicka domicilié à Montréal.Outre son épouse Raymonde, il laisse dans le deuil ses frères et bellessoeurs: feu John junior (feu Yola Vibert) et Mickel (Mary Raatikainen), ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Thérèse Boisclair, Marie-Paule Boisclair (feu Léo-Paul Lampron), feu André Boisclair (Ginette Maccamo), feu Maxime Boisclair (Cécile Rousseau), feu Jean-Baptiste Boisclair (Marcelline Leclerc), Jacques Boisclair (Doris Houle), Suzanne Boisclair (Robert Tassé; feu Laurent Gardner), ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 juin 2019 de 9h à 11h à l'église Notre-Dame d'Anjou, 8200 de l'Église Est (coin Yves Prévost), suivi des funérailles à 11h.Les cendres seront déposées à une date ultérieure dans la niche respective au Mausolée Ste-Rita du Repos St-François d'Assise.