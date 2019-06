Comment se débarrasser d’une voisine encombrante ?

En lisant ce matin l’histoire du type qui avait déménagé à la campagne pour avoir la paix, et qui, voulant être gentil avec son voisin en lui prêtant ses outils, avait fini par se les faire piquer par ce dernier, ça m’a donné envie de vous raconter ma propre histoire de voisinage.

Dans mon cas, ça se passe dans une banlieue où je suis allée vivre, question d’augmenter le sentiment de sécurité de la femme dans la soixantaine que je suis. Je me suis acheté un petit semi-détaché avec un jardin arrière déjà joliment décoré. J’y suis arrivée en février 2018, alors que tout le monde était encore encabané. Je n’ai donc commencé à faire la connaissance de mes voisins qu’une fois le printemps venu.

Comme voisin mitoyen, il y a une jeune famille avec deux enfants en bas âge et bien élevés. Ce qui n’est pas le cas de plusieurs autres banlieusards autour. Mais comme je ne les fréquente pas, ils ne me dérangent pas. Par contre, à deux maisons de chez-moi, il y a une femme de mon âge dont j’ai fait la connaissance lors de mon premier été ici.

Elle m’avait arrêtée sur le trottoir alors que je faisais ma marche quotidienne pour me demander si ça me plairait de prendre un café avec elle pour faire connaissance. N’ayant rien de pressé à faire, j’ai accepté. On s’est alors assises sur son balcon pour parler de tout et de rien.

J’ai appris qu’elle était veuve depuis trois ans et qu’elle trouvait ça difficile. Que ses enfants et petits-enfants venaient très peu la visiter, car ils habitaient tous en région. Et surtout qu’elle aimerait bien se faire une amie de fille pour sortir de temps en temps, se raconter le quotidien en prenant un café ou bavarder autour d’un bon repas.

D’un naturel farouche, je ne savais pas trop quoi répondre, mais son insistance à vouloir qu’on se revoit et sa gentillesse à mon endroit ont fini par avoir raison de mes dernières réticences. Dès le lendemain matin, elle débarquait chez moi à 10 h pour prendre un café.

Très vite, je me suis rendu compte que c’était une personne accaparante et avec un grand besoin d’être aimée. Je devais la freiner dans ses demandes de sorties, car j’aime me coucher tôt et je ne suis pas très friande de virées au restaurant.

Dès qu’elle me voyait dehors à jardiner ou à travailler autour de la maison, elle rappliquait. Et même si je continuais ce que j’étais en train de faire, ça n’avait aucune incidence sur son besoin de se raconter et de me faire part des derniers évènements malheureux de sa vie. Car oui, il y avait très peu de choses heureuses dans son existence.

Sa façon de solliciter mon avis et mes conseils me donnait la mesure de son besoin de parler et m’empêchait de lui signifier que j’avais autre chose à faire. À partir de l’automne alors que tout le monde sort de moins en moins dehors, ses visites se sont espacées, jusqu’à devenir rares pendant tout l’hiver. Ça m’a soulagée, car elle était devenue lourde à porter.

Mais avec le printemps qui revient, je redoute ses intrusions dans mon intimité. Comment lui dire ça sans me sentir mal à l’aise de le faire ni la blesser ?

Voisine accueillante mais pas trop

Selon le principe que « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement », vous devriez d’ores et déjà mettre sur papier ce que vous souhaitez lui faire passer comme message afin de ne pas être prise au dépourvu si elle se pointe à l’improviste. Car il vaudrait mieux mettre les choses au clair dès le début de la belle saison pour éviter qu’elle prenne des habitudes que vous auriez du mal à défaire ensuite.