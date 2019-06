WILKIE, Marion



Paisiblement à Laval, est décédé Marion Wilkie, le 30 mai 2019 à l'âge de 86 ans.Outre son épouse Gilberte, il laisse dans le deuil ses enfants Robert, Pierre et Sylvain, les enfants de Gilberte, Line, Robert et Gilles, ses nombreux petits-enfants et ses amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition. L'inhumation aura lieu dans l'intimité, en présence de sa famille.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean pour les soins prodigués avec professionnalisme et humanité.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.