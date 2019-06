BOUCHER, Palmorès



De Richelieu, demeurant autrefois à Marieville, le 24 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Palmorès Boucher, époux de feu Mme Fleurette Frégeau.Il laisse dans le deuil ses filles Lucie (Michel) et Francine (Gilles), ses petits-enfants Mariève (Oswaldo), Sébastien (Stéphanie), Julie (Louis) et Frédéric (Kim), ses arrière-petits-enfants Henri, Margaux, Émile, Romain et Mathilde, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille de M. Boucher recevra les condoléances en l'église Saint-Nom-de-Marie située au 603 rue Claude-De Ramezay, Marieville, le samedi 8 juin 2019 dès 10h. Les funérailles seront célébrées au même endroit à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs St-Luc pour les bons soins prodigués.