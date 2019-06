Glass Tiger de retour avec de la nouvelle musique pour la première fois depuis 28 ans

Un an après avoir revisité les pièces phares de son répertoire, Glass Tiger est de retour avec du matériel original. La formation canadienne n’avait pas écrit de nouvelles chansons depuis 1991.

Lancé le 17 mai dernier, le mini-album intitulé 33, pour marquer les 33 années d’existence de la formation, contient six nouvelles chansons.

«Ça faisait un petit bout de temps que l’on voulait faire un nouvel album. On était dus», lance le claviériste Sam Reid au bout du fil.

Révélé avec les Don’t Forget Me (When I’m Gone), Someday et Thin Red Line en 1986, Glass Tiger n’avait pas lancé de matériel original depuis l’album Simple Mission, paru le 22 mars 1991.

Glass Tiger a pris une pause en 1993. Le chanteur Alan Frew a lancé deux albums solos et le groupe originaire de Newmarket, en Ontario, a repris officiellement ses activités en 2003.

L’opus 31, lancé à l’hiver 2018, a vu la formation reprendre 11 de ses chansons, avec de nouvelles sonorités et la présence d’invités comme Julian Lennon et Véronic DiCaire.

«On travaillait déjà à ce moment sur du nouveau matériel. L’invitation que nous avons reçue de partir en tournée avec Corey Hart nous a amenés à lancer ce EP. Ce fut l’étincelle derrière la création de cet album. On voulait arriver, pour cette série de spectacles, avec du nouveau matériel», a indiqué Sam Reid.

Maturité

Glass Tiger a entrepris, vendredi, à Saint-Jean de Terre-Neuve, une tournée canadienne de 16 spectacles, en première partie de Corey Hart, avec des arrêts le 6 juin à Québec et le 15 juin à Montréal.

«Les fans nous réclamaient, depuis longtemps, de la nouvelle musique. Ils avaient hâte d’entendre du nouveau matériel. Nous allons faire, lors de cette tournée, quelques nouvelles chansons et aussi celles que les gens souhaitent entendre», a-t-il fait remarquer.

Les six chansons de 33 ont été écrites sur une longue période et d’autres sont plus récentes. Show Me (How to Get Close to The Sun) a été entamée il y a huit ans, et The Keepers of Time a été écrite quelques semaines avant que la formation entre en studio.

«33 représente très bien ce que nous sommes en ce moment. Pas seulement comme groupe, mais aussi comme individus. Ça sonne encore comme du Glass Tiger, mais avec une maturité qu’on n’avait pas lorsque nous étions dans la vingtaine, et que nous avons acquise au cours des 30 dernières années. Nous ne sommes plus les mêmes personnes», a dit le claviériste de 55 ans.

34 en construction

Ebb & Flow, qui ouvre l’album, est un clin d’œil aux débuts de Glass Tiger, avec des sonorités un peu plus rock.

«C’est une pièce qui, sur le coup, n’a pas généré de réactions, mais c’est une chanson qui grandit au fil des écoutes. Cette pièce nous rappelle cette époque où l’on a grandi en écoutant du rock. On retrouve même, à la fin de la pièce, un segment à la Pink Floyd, alors que ça devient un peu psychédélique», a-t-il dit.

Sam Reid précise que Glass Tiger travaille sur de nouvelles chansons.

«Il y aura peut-être, si on a le temps de les compléter, un prochain album qui va s’intituler 34. Tout va dépendre de notre calendrier de spectacles au cours des prochains mois», a-t-il laissé tomber.

Après la tournée avec Corey Hart, qui va se terminer le 25 juin à Vancouver, Glass Tiger donnera quelques concerts durant l’été, avec des arrêts au Festival des rythmes du monde de Saguenay (3 août) et à Saint-Joseph-de-Beauce (24 août), puis il reviendra au Québec en décembre, pour quelques spectacles en formule acoustique.

► Glass Tiger se produira en première partie de Corey Hart le 6 juin au Centre Vidéotron et le 15 juin au Centre Bell.