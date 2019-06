Des millions pour trois projets prometteurs pour combattre le cancer du sein

MONTRÉAL | La Société canadienne du cancer (SCC) annonce que 10 millions $ seront consacrés au soutien de trois projets de recherche sur le cancer du sein.

Chaque année, 6500 Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer du sein. La recherche a un grand rôle à jouer pour améliorer les chances de survie de ces femmes, qui se situent à 87 % pour l’instant.

Les 10 millions $ proviennent des dons de la Course à la vie CIBC ainsi que d’un partenariat avec le CQDM, un consortium québécois de recherche.

Les trois projets financés exploreront des méthodes novatrices pour combattre le cancer, que ce soit grâce à l’utilisation d'une imprimante 3D pour reproduire une tumeur à partir de cellules, la réparation d'ADN pour développer de nouveaux médicaments contre les cancers du sein difficiles à traiter ou encore le développement de l’intelligence artificielle pou prédire si la chimiothérapie est nécessaire pour des patientes atteintes de cancer du sein triple négatif.

«Montréal se distingue par son grand nombre de chercheurs sur le cancer du sein, et l'expertise dans ce domaine y est reconnue. La SCC cherche à financer la recherche de pointe et la plus innovante au pays», a déclaré Denis Lalonde, directeur général de la SCC-Québec.