VANIER, Francine (née Meunier)



Le 24 mai, est partie pour son dernier voyage à l'âge de 80 ans, Francine Vanier.Elle laisse dans le deuil, feu son époux Richard Vanier, sa fille (Marie)-France, son fils Patrick, sa belle-fille Christiane Brosseau, ainsi que ses petites-filles adorées, Rachel, Gabrielle (et leur mère Julie Demers) et Rose (et son père Peter Adams). Elle laisse également dans le deuil ses soeurs feu Monique Meunier (feu Vito Cotelesso), Louise Meunier et Ginette Meunier (André Côté), ainsi que de nombreux neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs, des amis-es et d'anciens-nes collègues du milieu professionnel des voyages.La famille tient à remercier monsieur Luc Labbé pour l'empathie et l'aide précieuse apportée à Francine et Richard dans les dernières années de leur vie.La famille accueillera parents et amis, le dimanche 9 juin de 13h à 15h. Un hommage aura lieu à 15h au salonUn don commémoratif si désiré serait apprécié, à une cause que Francine chérissait, la fondation Fibrose kystique Canada.