BELZILE, Lorraine



À Montréal, le 25 mai 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée Lorraine Belzile, épouse de feu Jean-Paul Larocque, fille de feu Alfred Belzile et de feu Léontine Boudreau.Elle laisse dans le deuil ses frères Aurélien, Irénée, Antoine (Josette), Maurice (Nicole), sa soeur Marthe, son beau-frère Jacques (Huguette), sa filleule Marylène (Jocelyn), de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 7 juin 2019 de 16h à 18h. Le tout sera suivi d'une célébration commémorative à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Société canadienne du cancer.