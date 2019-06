Ils doivent apprendre à composer avec la dystrophie

« On désirait accueillir un troisième enfant au sein de notre famille et on voulait qu’il provienne du Nunavut », explique la maman.

Pendant environ six mois, le bambin a fait plusieurs tests et le diagnostic se dessinait vers la dystrophie musculaire de Duchenne.

Non seulement l’espérance de vie tourne autour de 30 ans, mais les muscles vont s’affaiblir avec le temps et il devra ensuite se déplacer en fauteuil roulant.

Malgré le diagnostic, jamais le père et la mère n’ont voulu faire marche arrière et se départir du petit Matéo.

« C’est notre enfant et on l’aime comme les autres », dit sans hésiter le père, qui prenait part pour la première fois à la 22e édition du Défi Gratte-Ciel qui se déroulait samedi matin à la tour Deloitte, à Montréal.

« On va l’accompagner pour qu’il ait la meilleure vie possible et on ne veut pas le limiter », conclut le père.