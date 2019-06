Impact: une demie affreuse

Sans même entendre les propos tenus par Rémi Garde dans son point de presse d’après-match, les joueurs de l’Impact ont fait écho à ceux-ci.

« Ç’a été une première demie affreuse, c’est une honte et il ne faut pas que ça se reproduise », a insisté Samuel Piette qui quitte l’équipe pour les prochaines semaines afin de représenter le Canada à la Gold Cup.

« On n’est pas rentré dans le match comme il fallait, je pense que c’est la pire première période depuis le début de la saison », a ajouté Zakaria Diallo qui a aussi parlé de fatigue.

« J’avais les jambes lourdes, mais ce n’est pas une excuse. »

Peu de munitions

Samedi, on a retrouvé Maximiliano Urruti à l’aile gauche parce que c’est le seul joueur en santé qui était en mesure d’occuper le poste. « C’est sûr que quand on fait jouer notre attaquant à l’aile parce qu’il nous manque des joueurs à cette position, c’est difficile », a admis Samuel Piette.

Et ça n’augure pas bien pour le match de mercredi contre Seattle avec les départs internationaux. De fait, Rémi Garde a lancé un appel au renfort à peine voilé.

« On est un peu à court de ressources, on a des blessés dans le domaine offensif et les solutions sont très limitées. J’espère qu’on va en trouver. »

Piette croit malgré tout que l’adversité pourrait profiter à l’équipe contre les Sounders.

« Je sais que ça va être compliqué mercredi, on perd beaucoup de joueurs. C’est souvent dans ces moments-là, lorsqu’on a le dos au mur, qu’on réagit bien. »

Buts rapides

Orlando a inscrit ses deux premiers buts à neuf minutes d’intervalle, ce qui a pour ainsi dire coupé les jambes des locaux.

« On a donné deux mauvais buts rapidement et ça nous a affectés mentalement.

Mais on est à domicile et je ne crois pas qu’un quelconque déficit devrait nous intimider. On aurait pu être plus positif et mettre ça derrière nous plus vite. »

Zachary Brault-Guillard espère que ce revers sans appel va ouvrir les yeux de tout le monde dans le vestiaire. « On doit se remettre en question parce qu’il y a eu pas mal de défauts aujourd’hui, surtout en première. »

« Se laisser affecter par ce genre de truc dans un match à domicile, c’est inacceptable », a martelé Lovitz.