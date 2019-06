Le PLQ peut-il redevenir nationaliste?

Soyons concrets : comment peut-on être nationaliste et diaboliser le désir majoritaire d’une laïcité modérée ? Comment peut-on être nationaliste si on ne s’oppose pas à l’anglicisation de Montréal ? Comment peut-on être nationaliste et accepter une constitution qui entrave nos libertés collectives ? Comment peut-on être nationaliste et toujours soupçonner l’identité québécoise de porter en elle la tentation de l’intolérance ?