Le week-end culturel de... Jean-François Pichette

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Le livre Taqawan de l’auteur québécois, Éric Plamondon. Il s’agit d’un roman historique où s’ajoute de la fiction. L’histoire est campée en Gaspésie au moment où trois cents policiers de la Sûreté du Québec sont débarqués sur la réserve de Restigouche pour saisir les filets des pêcheurs mi’gmaq. Il s’agit d’une histoire de pêche et d’affrontements. Comme j’aime pratiquer la pêche et que j’aime lire et apprendre quelque chose par la même occasion, ce livre a été un beau coup de cœur.

Photo courtoisie

Quel est le dernier film qui vous a séduit ?

Le film du réalisateur Spike Lee, BlacKkKlansman (Opération infiltration) qui est une comédie policière gagnante du Grand Prix du Festival de Cannes en 2018, inspirée d’une histoire vraie. Campée à Colorado Springs à la fin des années 70, c’est l’histoire d’un policier afro-américain à une époque où avaient lieu plusieurs émeutes raciales. Il réussira à s’infiltrer dans le Ku Klux Klan en se faisant passer pour un blanc raciste notamment au téléphone et il obtiendra l’aide d’un partenaire policier blanc pour se substituer à lui lors des rencontres. Même si le film est réalisé avec beaucoup d’humour et d’ironie, c’est plutôt terrible de constater le traitement que les Noirs ont subi à cette époque.

Photo courtoisie

Quel est le spectacle qui vous a interpellé ?

Celui de Robert Lepage, La face cachée de la lune, que j’ai vu au TNM, il y a quelques années. J’aime sa manière de raconter qui est en quelque sorte cinématographique. Un heureux mélange de théâtre et de cinéma. Son imaginaire est toujours aussi fascinant à chacun de ses spectacles. La pièce qui a fait le tour du monde a récemment repris l’affiche au Théâtre Duceppe avec cette fois Yves Jacques.

Photo courtoisie

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

J’ai récemment découvert la chanteuse française Zaz. J’aime l’esprit de cette artiste. Ses intérêts, que l’on découvre à travers ses chansons, ce sont la joie, le plaisir et l’amour avec une certaine résonance antimatérialiste. Vouloir être bien sans nécessairement accumuler des biens et devenir riche. Son style est rafraîchissant !

Photo courtoisie

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

J’ai beaucoup d’admiration pour l’acteur Daniel Day-Lewis principalement parce que c’est un acteur fabuleux, apte à se transformer selon les films, et qui est très intense. Son jeu me fascine. Dans tous ses films, il est parfait, sans aucune fausse note. J’ai d’ailleurs été marqué par son film There Will Be Blood. J’ai l’impression que c’est quelqu’un qui s’implique intensément dans ses rôles mettant tout le reste de côté. Chose certaine, le résultat est vraiment hallucinant.

Photo AFP

ON SUIT Jean-François

► Il fera sa première mise en scène avec la pièce Misery, d’après le roman de Stephen King qui prendra l’affiche à la salle Alec & Gérard Pelletier à Sutton avec notamment Robert Toupin à compter du 27 juin.

► Le comédien sera également en tournage cet été pour la 4e saison de la série L’Heure Bleue qui sera diffusée à TVA dès l’automne prochain.