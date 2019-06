Legault, Caire et Dubé dans les nuages

Par cette mesure, François Legault et ses deux hommes clés du dossier de l’informatique gouvernementale, soit Éric Caire (ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale) et Christian Dubé (ministre de l’Administration gouvernementale) croient avoir trouvé la recette pour mettre de l’ordre dans le fameux bordel informatique qui sévit depuis plusieurs années au gouvernement du Québec.

Heureusement, le président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), Christian Daigle, n’est pas du même avis que le ministre, et cela l’a mis en furie de voir Amazon courtiser les fonctionnaires de la sorte.

À mon avis, non ! Je trouve cela extrêmement dangereux de céder l’hébergement de nos données gouvernementales (et personnelles) non seulement à des sociétés du secteur privé, mais en plus à des sociétés étrangères.