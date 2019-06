Les Twins renouent avec la longue balle

N’ayant pas frappé de circuits lors des deux premiers matchs de leur série contre les Rays de Tampa Bay, les Twins du Minnesota ont renoué avec leurs bonnes habitudes, samedi après-midi, en Floride, où ils l’ont emporté 6 à 2.

Marwin Gonzalez et Byron Buxton ont chacun produit deux points dans la victoire dont un avec la longue balle. Ils comptent tous deux six circuits depuis le début de la campagne.

Les Twins est l’équipe qui cumule le plus de circuits dans le baseball majeur depuis le début de la saison avec 108. Seulement au mois de mai, ils en ont cogné 56, ce qui constitue un record d’équipe.

Kyle Gibson solide

Au monticule, Kyle Gibson (6-2) a livré une solide performance pour les Twins. En cinq manches de travail, il n’a accordé qu’un point, non mérité, six coups sûrs et un but sur balles. Le droitier a également retiré trois frappeurs sur des prises.

Les releveurs des Twins ont poursuivi le travail amorcé par Gibson. Seul Ryne Harper a accordé un point aux Rays, sur un circuit de Christian Arroyo en huitième manche.

Yonny Chirinos (6-2) a connu une sortie un peu plus compliquée du côté de l’équipe locale. L’artilleur de 25 ans a accordé quatre points, neuf coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers. Il a néanmoins réussi sept retraits au bâton.

Une première depuis 2015?

En avant 2-1 dans cette série de quatre matchs, les Twins tenteront de porter le coup de grâce aux Rays dimanche, lors du dernier affrontement. Une victoire leur permettrait de conforter leur avance en tête de la section Centrale de l’Américaine, mais surtout de remporter une première série contre la formation de Tampa Bay depuis 2015.

Pour y parvenir, les Twins confieront le monticule à Jake Odorizzi (7-2). Du côté des Rays, Ryan Yarbrough (4-1) sera le lanceur partant.