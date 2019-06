Longue journée pour Guillaume Boivin

Avec plus de six heures à pédaler, la 20e étape du Giro d’Italie n’a pas été de tout repos pour le cycliste Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy), qui a qualifié sa journée de «longue et très difficile».

Bien que la course de 194 kilomètres ait été très exigeante, notamment en raison des nombreuses montées, le Montréalais estime qu’il s’en est bien sorti en terminant au 82e rang.

«J’ai été chanceux d’avoir de bonnes jambes. Je n’ai pas été dans le trouble durant toute la course et j’ai été en mesure d’entrer dans les temps», a indiqué Boivin. L’Espagnol Ruben Plaza a été le plus rapide de sa formation en terminant au 70e rang, à 32 min 07 s du vainqueur.

C’est un autre représentant de l’Espagne, Pello Bilbao (Astana Pro Team), qui a remporté cette étape reine en signant un temps de 5 h 46 min 02 s. Il s’agit de sa deuxième victoire du Tour d’Italie, lui qui avait également été le plus rapide lors de la septième étape.

Après trois semaines de compétition, Boivin ne se fixe pas d’objectif pour l’épreuve contre-la-montre de dimanche, qui bouclera le deuxième Giro d’Italie de sa carrière.

«On peut presque dire que la course d’aujourd’hui était la dernière. Le contre-la-montre n’est pas ma spécialité et je veux juste être en mesure de compléter le parcours et respecter les limites de temps», a-t-il confié.

Cette dernière épreuve se déroulera sur 15 km, à Vérone. Le Québécois occupe le 123e rang au classement provisoire, tandis que l’Équatorien Richard Carapaz, de la formation Movistar, est en tête.