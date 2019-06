Phil Kessel: un dossier aux multiples rebondissements

Si le départ de Phil Kessel semblait inévitable à Pittsburgh, la situation aurait changé et le franc-tireur pourrait finalement demeurer avec les Penguins.

Selon le site The Athletic, l’équipe aurait fait savoir à Kessel qu’elle serait «plus qu’heureuse» de le garder si un échange ne peut être complété.

«De ce que je comprends, le directeur général Jim Rutherford se départira seulement de Kessel dans une "transaction hockey". Il n’essaie pas de s’en débarrasser», a indiqué le journaliste Pierre LeBrun dans une récente chronique.

Selon la même source, il ne faut pas entièrement écarter la possibilité que Kessel change d’avis et donne son aval pour l’échange qui devait envoyer lui et Jack Johnson au Wild du Minnesota en retour de Jason Zucker et de Victor Rask.

Toutefois, il semble que Kessel préférerait rejoindre les Coyotes de l’Arizona, où il retrouverait l’entraîneur Rick Tocchet, avec qui il avait développé une complicité à Pittsburgh.

«Mais je ne crois pas que les Coyotes possèdent les éléments que recherche Pittsburgh en ce moment», a précisé The Athletic.